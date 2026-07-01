Создана биокапсула, способная заменить частые уколы антибиотиков

Созданная в России биокапсула позволяет дозированно подавать в организм лекарство без резких перепадов его концентрации, что приводит к появлению благоприятного лечебного фона для пациента.

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Ученые из Сибирского федерального университета, Института биофизики СО РАН и Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН и Пермского Политеха смогли разработать микроскопическую упаковку для нового антибактериального препарата. Вероятно, она сможет заменить собой обычный многодневный курс уколов, так как вводится в организм больного раз в пять суток.

Традиционно наиболее эффективным способом доставки антибиотика в кровь пациента являются инъекции. Но их приходится ставить каждые 4-6 часов, так как сначала концентрация лекарства высока, а затем она начинает спадать. И чтобы возобновить действие препарата, уколы ставят постоянно. В результате лекарства то слишком много в организме, то слишком мало.

Поэтому российскими учеными созданы и апробированы капсулы из биоразлагаемого пластика, которые вкалываются один раз, а затем медленно высвобождают лекарство в течение пяти суток. Они работают как контейнеры: внутри лекарство, а стенки сохраняют его и постепенно выпускают наружу.

«Такое сырье уже сегодня используют в медицине, из него делают саморассасывающиеся хирургические швы и костные имплантаты, — говорит Вадим Лядов, старший преподаватель кафедры "Химические технологии" Пермского Политеха. — Оно полностью совместимо с организмом, не вызывает отторжения и со временем распадается на воду и углекислый газ».

Ученые оценили безопасность капсул, проведя испытания на мышечных клетках и на красных кровяных тельцах человека. Выяснилось, что микроконтейнеры не нарушили целостность клеточных мембран и не вызвали разрушения эритроцитов, что является критически важным показателем для внутримышечных инъекций.