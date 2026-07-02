Выявлен ранний признак болезни Альцгеймера

Проблемы с адаптацией к новым правилам и меняющимся обстоятельствам могут появляться за несколько месяцев до первых нарушений памяти при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Nature Communications.

© Lenta.ru

Исследователи изучили животных с изменениями мозга, характерными для болезни Альцгеймера. Они обнаружили, что еще до появления нарушений пространственной памяти у них ухудшалась так называемая когнитивная гибкость — способность менять поведение, осваивать новые правила и быстро приспосабливаться к изменившейся ситуации. Например, после изменения условий эксперимента животные продолжали действовать по старой схеме, хотя она уже не приносила результата.

Дальнейший анализ показал, что эти изменения сопровождались повышенной активностью участков мозга, отвечающих за принятие решений и адаптацию поведения, а также накопление амилоидных бляшек — одного из ключевых признаков болезни Альцгеймера. Когда ученые искусственно снизили чрезмерную активность этих нервных цепей, когнитивная гибкость улучшилась, а накопление амилоида уменьшилось.

Авторы подчеркивают, что исследование проводилось на животных, поэтому полученные результаты еще предстоит подтвердить у людей. Тем не менее они считают, что оценка когнитивной гибкости в будущем может помочь выявлять болезнь Альцгеймера раньше, чем появляются первые проблемы с памятью.

Ранее стало известно, что анемия и дефицит железа повышают риск развития болезни Альцгеймера.