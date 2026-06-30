Назван фактор тяжелого течения диабета, который не отражают анализы крови

Уровень глюкозы в крови остается главным показателем контроля диабета, однако он не отражает эмоциональную нагрузку, которая может серьезно влиять на течение болезни. К такому выводу пришли ученые из Университета короля Сауда. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

Исследование охватило 438 взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа. Ученые оценивали не только клинические показатели, но и психологическое состояние участников. Оказалось, что примерно каждый третий пациент испытывает так называемый диабетический дистресс — постоянное чувство тревоги, страха и эмоционального истощения, связанное с необходимостью ежедневно контролировать заболевание.

Анализ показал, что наибольшее влияние на уровень такого стресса оказывает не понимание серьезности диабета, а эмоциональное отношение к нему. Пациенты, которые постоянно беспокоились о болезни и ожидали худшего, значительно чаще испытывали психологическое напряжение, чем люди с аналогичным диагнозом, но более спокойным восприятием своего состояния.

Особенно выраженный стресс наблюдался у людей со склонностью к катастрофизации — привычке зацикливаться на негативных сценариях и ощущать беспомощность перед заболеванием. Кроме того, у пациентов с высоким уровнем эмоционального напряжения осложнения диабета встречались примерно в пять раз чаще, чем у участников с низким уровнем стресса.

Исследователи также выяснили, что люди с более высоким уровнем образования реже попадали в группу с выраженным диабетическим дистрессом, хотя причины этой связи еще предстоит изучить.

Авторы подчеркивают, что стандартные анализы крови не способны оценить эмоциональное состояние пациента, хотя именно оно может влиять на соблюдение лечения, контроль уровня сахара и риск осложнений. По мнению ученых, наряду с наблюдением за лабораторными показателями врачам следует при необходимости направлять пацентов за специализированной помощью. Это может стать важной частью профилактики тяжелых последствий диабета.

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