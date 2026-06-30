Разработана культура клеток, ускоряющая регенерацию сосудов сетчатки

Ученые из США разработали подход, который позволяет превращать "перепрограммированные" стволовые клетки в культуры клеток, способных встраиваться в поврежденные сосуды сетчатки и восстанавливать их, что защищает органы зрения от массовой гибели светочувствительных рецепторов. Об этом сообщила пресс-служба Университета Дьюка.

"Болезни сосудов сетчатки сейчас поражают миллионы людей, однако у нас пока нет четкого понимания механизмов их развития, что мешает созданию новых терапий от этих заболеваний. Стволовые клетки позволили нам получить аналоги тех клеток, которые присутствуют в сосудах сетчатки, что открыло дорогу для новых методов лечения данных проблем со зрением", - заявила профессор Университета Дьюка (США) Шэрон Герехт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, сетчатка глаз человека представляет собой очень сложную многослойную ткань, которая содержит в себе не только фоторецепторы, но и питающие их вспомогательные клетки, кровеносные сосуды и ряд других структур. Повреждение многих из них приводит к массовой гибели светочувствительных нейронов даже при отсутствии проблем в работе самих рецепторов, что часто происходит при развитии диабетической ретинопатии.

Американские молекулярные биологи сделали большой шаг к разработке первых действенных и массовых терапий от данных заболеванй, разработав подход, который позволяет выращивать вспомогательные клетки сетчатки из культур "перепрограммированных" стволовых клеток. Так ученые называют рукотворные стволовые клетки, которые можно получить, активировав определенный набор факторов роста в культуре клеток соединительной ткани пациента.

Специалистам удалось подобрать такой набор сигнальных молекул, который заставляет эти стволовые клетки превращаться в так называемые REC-клетки, один из ключевых компонентов стенок сосудов сетчатки. Они защищают ее от проникновения чужеродных молекул и регулируют ее обмен веществ, в результате чего гибель или повреждение этих клеток приводит к развитию клеточного стресса и массовой гибели светочувствительных рецепторов.

Инъекции выращенных учеными REC-клеток в глаза мышей, предрасположенных к ретинопатии, восстановили нормальное кровообращение в их сетчатке, что защитило грызунов от массовой гибели нейронов и развития слепоты. Это дает надежду на то, что подобная клеточная терапия также защитит большое число диабетиков и других пациентов с поврежденными сосудами сетчатки от усугубления симптомов их болезней, подытожили биологи.

О восстановлении зрения

В последние годы ученые пытаются вылечить различные формы слепоты, используя как стволовые клетки и генную терапию, так и различные нейроинтерфейсы, позволяющие подключать искусственную сетчатку к мозгу людей, потерявших зрение. Пять лет назад биологи впервые совместили эти методы и использовали генную терапию и нейроинтерфейс для частичного восстановления зрения у пожилого француза.