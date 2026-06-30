Татуировки в операционном поле увеличивают риск инфекций почти в три раза

Наличие татуировок в зоне планируемого разреза почти в три раза увеличивает риск развития инфекционных осложнений после операций на позвоночнике. К такому выводу пришли французские нейрохирурги по итогам наблюдения за 1578 пациентами. Результаты исследования подтверждают, что нательные рисунки требуют пересмотра предоперационных протоколов и обязательного учета при подготовке к спондилохирургическим вмешательствам.

В рамках масштабного исследования специалисты из Франции проанализировали истории болезни 1578 пациентов (средний возраст – 61,5 года, 47,1% – женщины), которым в период с ноября 2015 по декабрь 2025 года проводились операции на позвоночнике. Все вмешательства выполнялись одним старшим хирургом. Особое внимание ученые уделили тому, как наличие татуировок на теле или в радиусе 2 сантиметров от будущего разреза влияет на послеоперационное восстановление. Оценивал наличие и расположение рисунков оперирующий хирург еще на этапе предоперационного осмотра. Под глубокой инфекцией понималось наличие гноя, лихорадки, положительных бактериологических посевов или скопления жидкости по данным КТ, сообщает Medscape.

По итогам наблюдения всего было зафиксировано 64 случая послеоперационных инфекций, 63 из которых потребовали дополнительного лечения или повторного хирургического вмешательства из-за гнойных выделений. Цифры показали прямую зависимость между татуировками и осложнениями: среди 98 пациентов с татуировками в операционном поле инфекции развились у 10,2%, тогда как среди пациентов без татуировок этот показатель составил лишь 3,65%. Таким образом, наличие рисунка на коже в зоне разреза признано независимым фактором риска. Скорректированное отношение шансов составило 2,84, что означает почти трехкратное повышение вероятности инфицирования.

Анализ микробиологических посевов показал, что возбудители инфекции выявляются в 93,8% случаев осложнений. В более чем половине случаев (55,4%) главным возбудителем становился золотистый стафилококк. Примечательно, что структура бактерий у пациентов с татуировками и без них отличалась. Среди прооперированных с нательными рисунками значительно чаще высевался именно золотистый стафилококк, тогда как у пациентов без тату преобладал менее агрессивный эпидермальный стафилококк.

На основе полученных данных авторы работы сделали важные практические выводы для системы здравоохранения. Чтобы минимизировать риски для пациентов, врачи призывают внедрить систематическое документирование наличия татуировок на этапе предоперационной подготовки. Кроме того, необходимо проводить подробное консультирование пациентов о возможных рисках, связанных с нательными рисунками в зоне операции, и разрабатывать индивидуальные периоперационные протоколы ведения для таких случаев.

Исследование под руководством доктора Кейвана Мостофи (отделение нейрохирургии, Клинический центр, Суйо, Франция) опубликовано в онлайн-версии профильного издания The Journal of Hospital Infection 18 июня 2026 года.