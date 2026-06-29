В Китае опровергли связь между аутизмом и парацетамолом

Китайские медики проследили за тем, как прием парацетамола 708 тыс. беременных женщин влияет на развитие мозга у их будущих детей, и не обнаружили никаких свидетельств того, что любые формы и методы употребления этого лекарства повышали риск развития аутизма и синдрома дефицита внимания. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine.

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"Мы провели максимально строгую проверку заявлений о возможной связи между развитием аутизма и приемом парацетамола во время беременности, опираясь на данные, которые были собраны медицинскими службами Гонконга при наблюдениях за большим числом братьев и сестер и их матерей. Нам не удалось найти никаких свидетельств того, что прием этого лекарства влиял как на развитие аутизма, так и синдрома дефицита внимания", - пишут медики.

Как отмечают исследователи, в последние десятилетия медики дискутируют о том, ведет ли прием парацетамола женщинами во время беременности к негативным переменам в состоянии плода. Эти споры особенно обострились в конце прошлого года после того, как президент США Дональд Трамп и глава Министерства здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший заявили о том, что парацетамол способствует развитию аутизма.

Возникшая после этого заявления общественная дискуссия побудила группу китайских медиков под руководством профессора Университета Гонконга (КНР) Эрика Вана провести свою собственную проверку, опираясь на данные, собранные медицинскими службами Гонконга в промежутке между январем 2001 года и декабрем 2023 года при наблюдениях за здоровьем 708 тыс. беременных женщин.

Благодаря особенностям системы здравоохранения этого города у ученых была очень точная информация о том, принимали ли женщины парацетамол во время беременности, на какой фазе развития плода это происходило, а также то, как часто и каким образом они употребляли лекарства на его базе и с чем был связан его прием. Так как генетические факторы оказывают большое влияние на вероятность развития аутизма, медики отдельно изучили тех детей, у которых были родные братья и сестры.

Проведенный исследователями анализ показал, что прием парацетамола не оказывал никакого статистически значимого влияния на вероятность развития аутизма и синдрома дефицита внимания у детей, что было характерно для всех возрастных групп беременных женщин, формы приема лекарства, его дозировки и фазы развития плода. Все это в очередной раз ставит под сомнение идею о том, что парацетамол может способствовать развитию аутизма, подытожили медики.