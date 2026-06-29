Найден неожиданный способ защитить кости от разрушения

Ученые выяснили, что пептид, полученный из устриц, может ослаблять разрушение костной ткани, вызванное длительным приемом глюкокортикоидов. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте использовались крысы с остеопорозом, индуцированным дексаметазоном. Пептид OP4 улучшал структуру бедренной кости и восстанавливал баланс белков, регулирующих рост и ремоделирование костной ткани: увеличивались уровни RUNX2, остеокальцина, PINP и OPG, а уровень RANKL и катепсина K снижался.

Кроме защиты костей, OP4 улучшал показатели печени, снижая накопление жиров, и корректировал нарушения липидного обмена в организме. Анализ тканей и крови показал, что пептид также воздействует на метаболические и клеточные пути, включая PI3K/Akt, связанные с ростом костей и обменом липидов.

Авторы подчеркивают, что OP4 может стать перспективным пищевым ингредиентом для профилактики и лечения остеопороза, особенно у пациентов, принимающих глюкокортикоиды. Это открытие подчеркивает потенциал морских источников белка для поддержания здоровья костей и обмена веществ.