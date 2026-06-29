Ученые рассказали, как справиться с хронической болью без визита к врачу

Хронические боли в опорно-двигательном аппарате можно успешно контролировать без регулярных визитов к врачу. Согласно новому исследованию, опубликованному в авторитетном медицинском журнале JAMA, самостоятельная когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) с использованием цифровых инструментов и персонализированной обратной связи от коучей оказалась не просто равноценной альтернативой, а даже более эффективной и удобной заменой классическим очным сеансам со специалистом.

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Когнитивно-поведенческая терапия хронической боли (КПТ-ХБ) считается немедикаментозным методом лечения первой линии, однако на практике ее применяют редко из-за множества барьеров, включая нехватку специалистов и сложность регулярных визитов в клинику. Чтобы решить эту проблему, ученые провели прагматичное рандомизированное клиническое исследование с участием 764 взрослых пациентов с хроническими болями в опорно-двигательном аппарате из 9 медицинских центров. Исследование длились с 20 декабря 2019 года по 20 февраля 2024 года, финальное наблюдение завершилось в феврале 2025 года. Средний возраст участников составил 52,8 года, 39,1% составили женщины.

Пациентов случайным образом разделили на две равные группы. В первой группе из 384 человек в течение 11 недель проходила самостоятельная терапия: пациенты ежедневно через интерактивную голосовую систему сообщали о своем уровне боли, физической активности и применении навыков преодоления боли, а раз в неделю получали персонализированную аудиозапись с обратной связью и рекомендациями от коучей. Во второй группе из 380 человек пациенты прошли от 4 до 11 еженедельных очных сеансов когнитивно-поведенческой терапии под руководством врача в обычных клинических условиях.

Сначала ученые оценили, как боль влияет на качество жизни и повседневное функционирование пациентов по 10-балльной шкале Brief Pain Inventory-Interference, где высший балл означает сильное нарушение функций. Через 4 месяца самостоятельная группа показала статистически достоверное превосходство: средний балл влияния боли на жизнь снизился до 5,26 против 6,23 в группе с врачом (средняя разница -0,98; 95% ДИ от -1,31 до -0,65, P < 0,001). При этом преимущество самостоятельной терапии сохранялось при повторных замерах через 6 и 12 месяцев. По всем вторичным показателям через 4 месяца – интенсивности боли, качеству сна, снижению симптомов депрессии, уменьшению «катастрофизации» боли и повышению самоэффективности – самостоятельная группа также превзошла группу с врачом (P ≤ 0,001). Кроме того, пациенты в самостоятельной группе посетили больше запланированных сеансов, чем те, кто ходил к врачу. В целом исследование завершили 76% участников (583 человека) через 4 месяца и 68% (523 человека) через 12 месяцев.

Эксперты отмечают, что самостоятельная когнитивно-поведенческая терапия с использованием ежедневных голосовых отчетов и персонализированной обратной связи от коучей стала полноценной и даже более удобной альтернативой традиционному лечению. Такой формат не только дает отличные клинические результаты, но и решает главную проблему классической КПТ – ее низкую доступность. Цифровой формат делает лечение масштабируемым, удобным для пациентов из отдаленных районов и не зависящим от плотного графика врачей, что в перспективе может кардинально повысить доступность качественной помощи для всех страдающих от хронической боли.