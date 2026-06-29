Названы самые эффективные тренировки для безопасного похудения пожилых

Шестимесячное исследование показало, что высокоинтенсивный интервальный тренинг (ВИИТ) является единственным видом физической нагрузки, который помогает людям старше 70 лет терять жировую массу без одновременного уменьшения мышц. Все три исследуемых интенсивности — высокая, умеренная и низкая — привели к небольшому снижению жировой массы, однако только ВИИТ сохранил мышечную ткань. Результаты опубликованы в журнале Maturitas.

© Газета.Ru

В исследовании приняли участие более 120 здоровых пожилых людей из региона Большого Брисбена. Участники трижды в неделю проходили контролируемые тренировки в спортивном зале в течение шести месяцев. Средний возраст составил 72 года, средний ИМТ — 26 кг/м², что считается нормальным для людей старше 65 лет.

«Мы обнаружили, что высокая, средняя и низкая интенсивность нагрузки приводила к умеренной потере жира, однако только ВИИТ сохранял мышечную массу», — отметила ведущий автор, врач-физиолог доктор Грейс Роуз.

Умеренные нагрузки, по ее словам, снижали жировую массу, но параллельно вызывали небольшое уменьшение мышц.

«Важен и эффект на состав тела в районе живота. Именно висцеральный жир связан с наибольшим риском хронических заболеваний. Обе высокие и умеренные интенсивности улучшили состав массы в области талии», — уточнила Роуз.

ВИИТ в данном исследовании представлял собой короткие серии предельно интенсивных усилий — на пределе возможностей разговаривать — чередующихся с легкими периодами восстановления.