У людей с депрессией обнаружили истончение коры мозга

Международная группа исследователей обнаружила, что у людей с большим депрессивным расстройством истончена кора головного мозга в нескольких областях, участвующих в регуляции эмоций, концентрации внимания и принятии решений. Результаты крупнейшего на сегодняшний день анализа МРТ-снимков пациентов с депрессией опубликованы в журнале Nature Mental Health (NMH).

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Ученые проанализировали данные 5736 пациентов с депрессией и 6538 человек без психических расстройств. Исследование показало, что наиболее выраженные изменения затрагивают нижнюю и верхнюю теменные доли, латеральную затылочную кору, орбитофронтальную кору и переднюю и заднюю поясные извилины. Эти структуры участвуют в обработке эмоций, контроле внимания, саморефлексии и оценке значимости событий.

При этом площадь поверхности коры головного мозга практически не различалась между группами, что указывает на специфическое уменьшение именно толщины кортикального слоя, а не на общее сокращение размеров этих областей.

Изменения оказались наиболее выраженными у взрослых пациентов, переживающих острый депрессивный эпизод. У подростков с депрессией значимых различий в структуре мозга по сравнению со здоровыми сверстниками обнаружено не было.

Кроме того, несколько более выраженное истончение коры наблюдалось у пациентов, принимавших антидепрессанты, хотя влияние лекарственной терапии на структуру мозга оказалось незначительным.

Авторы работы подчеркивают, что выявленные изменения пока не могут использоваться для диагностики депрессии. Однако результаты исследования помогают лучше понять нейробиологические механизмы заболевания и в будущем могут способствовать созданию новых методов оценки течения депрессии и эффективности лечения.