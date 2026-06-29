Сбой в «системе очистки» мозга связали с развитием болезни Альцгеймера

Международная группа исследователей обнаружила, что возрастное снижение уровня белка ULK1 может способствовать развитию болезни Альцгеймера из-за утраты способности мозга избавляться от «клеточного мусора». Результаты работы опубликованы в журнале Nature Aging (NA).

Белок ULK1 играет ключевую роль в аутофагии — системе самоочищения клеток, которая отвечает за удаление поврежденных белков и других клеточных отходов. Эта система особенно важна для мозга, где накопление токсичных белковых агрегатов связано с развитием нейродегенеративных заболеваний.

Исследование показало, что у пациентов с болезнью Альцгеймера уровень ULK1 в крови и спинномозговой жидкости значительно ниже, чем у людей без когнитивных нарушений. Кроме того, снижение концентрации белка становилось более выраженным по мере прогрессирования заболевания.

Ученые также обнаружили, что уровень ULK1 снижается даже у когнитивно здоровых пожилых людей. Анализ образцов спинномозговой жидкости показал, что за четыре года концентрация этого белка уменьшалась, что может объяснять, почему стареющий мозг становится более уязвимым к болезни Альцгеймера.

Дополнительные исследования выявили дефицит ULK1 в областях мозга, наиболее сильно поражаемых заболеванием, включая структуры, отвечающие за формирование и сохранение долговременной памяти, внимание и самоконтроль.

По мнению авторов работы, ULK1 выступает центральным регулятором системы клеточной «уборки». Когда уровень белка падает, механизмы удаления клеточного мусора работают менее эффективно, что способствует накоплению повреждений и нарушению функций мозга.