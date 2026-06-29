В Японии начали испытания препарата для выращивания новых зубов

TBP: к 2030 году на рынке появится препарат для выращивания новых зубов
Японские ученые начали клинические испытания препарата, который может впервые позволить человеку вырастить новые зубы. Лекарство уже успешно прошло первую фазу испытаний на добровольцах, а разработчики рассчитывают вывести его на рынок к 2030 году. Терапия предназначена прежде всего для пациентов с врожденным отсутствием зубов, однако в перспективе может помочь и людям, потерявшим зубы из-за травм или кариеса. Об этом сообщает компания Toregem BioPharma (TBP).
Разработку создали специалисты Медицинского исследовательского института Китано в Осаке, аффилированного с Киотским университетом. В ее основе лежит открытие механизма, который ограничивает естественную способность организма формировать новые зубы.
Исследователи установили, что один из белков подавляет развитие так называемых «спящих» зубных зачатков, которые сохраняются в челюсти человека. Созданный ими препарат TRG-035 представляет собой нейтрализующее антитело, блокирующее действие этого белка. Благодаря этому удается активировать зачатки и стимулировать рост зубов третьего поколения. В экспериментах на мышах и хорьках после применения препарата успешно прорезались новые зубы.
Первая фаза клинических испытаний стартовала в сентябре 2024 года в больнице Киотского университета. В исследовании участвовали 30 здоровых мужчин в возрасте от 30 до 65 лет, у которых отсутствовал как минимум один коренной зуб. Главной задачей ученых была оценка безопасности новой терапии. По предварительным данным, серьезных побочных эффектов у добровольцев выявлено не было.
На следующем этапе препарат планируют испытать у детей в возрасте от двух до семи лет с врожденной анодонтией — редким заболеванием, при котором отсутствуют шесть и более постоянных зубов. Для таких пациентов существующие методы лечения имеют серьезные ограничения: имплантация в детском возрасте зачастую невозможна, поскольку челюстные кости еще продолжают расти.
Разработчики надеются, что в будущем технология сможет применяться гораздо шире — для восстановления зубов, утраченных вследствие кариеса, травм или других заболеваний. Однако специалисты подчеркивают, что говорить об эффективности препарата пока рано. Полные результаты первой фазы еще не опубликованы в рецензируемых научных журналах, а способность лекарства вызывать рост полноценных зубов у человека пока не подтверждена. Кроме того, ученым еще предстоит выяснить, смогут ли новые зубы правильно прорезываться, формировать нормальный прикус и полноценно соединяться с нервами и кровеносными сосудами.