Любовь или деньги: выяснено, что нужнее для здоровья

Качественные романтические отношения и финансовая стабильность в равной степени, но абсолютно независимо друг от друга формируют общее благополучие человека. К такому выводу пришли психологи Техасского университета в Остине. Результаты, опубликованные в Journal of Social and Personal Relationships, доказывают: счастливый брак защищает ментальное и физическое здоровье человека даже в условиях жесткого финансового кризиса или отсутствия образования.

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Проблема раздельного подхода в науке

До сих пор социологи и эксперты в сфере общественного здравоохранения изучали эти факторы изолированно. Специалисты по семейным отношениям редко погружались в точные финансовые отчеты пар, а экономисты исследовали влияние бедности на здоровье, полностью игнорируя обстановку внутри дома. Из-за этого оставалось неясным, не является ли польза от хороших отношений лишь побочным эффектом материального достатка.

Чтобы проверить универсальность своих выводов, ученые сравнили репрезентативные выборки из двух стран с разной социальной структурой: США (1004 участника) и Испании (969 участников). При схожем уровне неравенства доходов эти государства кардинально отличаются системами здравоохранения — от коммерческой привязки к работодателю в США до всеобщей бесплатной медицины в Испании.

Два независимых столпа благополучия

В ходе опросов исследователи измеряли уровень удовлетворенности браком и то, насколько человек чувствует себя понятым и окруженным заботой. Социально-экономический статус оценивался по трем критериям: реальный ежемесячный доход, уровень образования и субъективный статус (оценка своего положения на условной 10-ступенчатой лестнице общества).

Математический анализ данных показал, что заботливый партнер рядом связан с более высокой удовлетворенностью жизнью, крепким физическим здоровьем и минимальным уровнем тревоги или депрессии в обеих странах. Этот эффект оставался неизменным, даже когда исследователи полностью исключали из уравнений показатели доходов и образования. Ощущение того, что тебя любят, работает как абсолютно самостоятельный источник здоровья.

Ощущение и банковский счет

Примечательно, что при оценке материального благополучия ключевым предиктором здоровья стал не реальный размер банковского счета или диплом, а именно субъективное ощущение своего социального статуса. Люди, считающие себя успешными, реже болели, вне зависимости от их фактического заработка.

Что касается объективных показателей, то здесь проявились национальные различия: в США уровень образования оказался мощнейшим фактором физического и ментального здоровья, тогда как в Испании с ее сильной системой социальной защиты этот фактор практически не влиял на удовлетворенность жизнью.

Ученые резюмируют: любовь и деньги не могут заменить друг друга. Прочные отношения не способны полностью нивелировать тяжелые последствия нищеты, а финансовая безопасность сама по себе не гарантирует психологического комфорта. Для здоровой жизни необходимы оба.