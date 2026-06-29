Ученые выяснили, кто сильнее страдает от жирной пищи

Ученые выяснили, что влияние жирной пищи на мозг зависит от пола и генетических особенностей. Исследование, опубликованное в журнале Neurotoxicology, показало, что одна и та же диета может по-разному сказываться на памяти у самцов и самок.

Эксперименты на мышах с различными вариантами гена APOE, связанного с риском болезни Альцгеймера, показали: у самцов с вариантом APOE4 жирная диета ухудшала долговременную память. У самок эффект оказался сложнее — отдельное воздействие жирной пищи или пестицида иногда даже улучшало результаты, однако их сочетание вновь приводило к ухудшению памяти.

По мнению авторов работы, результаты подтверждают, что рекомендации по питанию для профилактики возрастных нарушений работы мозга должны учитывать не только образ жизни, но и пол, а также генетические особенности человека.

Как сообщалось ранее, дефицит витамина B12 может долго оставаться незамеченным, поскольку его симптомы нередко принимают за обычные возрастные изменения.