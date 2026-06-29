Названа группа продуктов, усиливающая чувство голода

Фруктоза и глюкоза содержат одинаковое количество калорий, но мозг обрабатывает их совершенно по-разному. Глюкоза мощно подавляет активность нейронов голода, тогда как фруктоза оказывает значительно более слабый эффект — и именно это может объяснять, почему продукты с высоким содержанием фруктозы особенно сложно перестать есть. Исследование опубликовано в журнале Neuron.

Ученые из Центра химических ощущений Монелла записывали нейронную активность мышей после введения фруктозы и глюкозы. Ключевыми мишенями были AgRP-нейроны в гипоталамусе — клетки, усиливающие чувство голода. Глюкоза сильно подавляла их активность, тогда как фруктоза делала это лишь частично — через отдельный, значительно менее эффективный путь: кишечный гормон PYY сигнализировал через блуждающий нерв, вызывая скромное снижение активности AgRP-нейронов. Когда этот путь фармакологически блокировали, фруктоза полностью утрачивала влияние на нейроны голода.

Несмотря на схожий краткосрочный эффект на потребление пищи, мыши со временем формировали предпочтения, соответствующие степени блокады AgRP-нейронов. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (смесь фруктозы и глюкозы) подавлял голодные нейроны сильнее, чем чистая фруктоза, и именно его предпочитали животные.

«Эта работа углубляет наше понимание того, как современные диеты — особенно богатые фруктозой и кукурузным сиропом — взаимодействуют с нейронными системами, управляющими аппетитом», — отметила ведущий автор Амбер Алхадефф.

Результаты ставят под сомнение давнее предположение, что AgRP-нейроны реагируют прежде всего на калорийность вне зависимости от источника. Оказывается, они умеют различать виды сахаров.