У стресса обнаружили новую неожиданную опасность для здоровья

Острый психологический стресс запускает каскад биохимических реакций, которые физически перестраивают структуру крови и повышают риск образования тромбов. К такому выводу пришли ученые Университета Южного Уэльса. Результаты опубликованы в журнале Journal of Physiology (JP).

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В рандомизированном перекрёстном исследовании приняли участие восемь здоровых молодых мужчин от 18 до 30 лет. Каждый посетил лабораторию дважды с перерывом в неделю: один раз спокойно отдыхал, другой — проходил Трирский социальный стресс-тест. В ходе теста участники готовили речь и произносили её перед камерой и невозмутимой комиссией, а сразу после выполняли устный счёт, отсчитывая по 17 от числа 2003, — при каждой ошибке начиная заново.

Образцы крови брали до и после обеих сессий. Для измерения свободных радикалов применялась электронно-парамагнитная резонансная спектроскопия — высокочувствительный метод регистрации нестабильных молекул. Одновременно исследователи анализировали структуру формирующихся сгустков крови.

«Результаты оказались разительными. После стрессового теста произошло одновременно два изменения: уровень свободных радикалов вырос, а структура сгустков полностью трансформировалась — они стали крупнее, плотнее и насыщеннее фибрином, белком, образующим каркас тромба. После спокойного отдыха химический состав крови у тех же участников оставался стабильным», — сообщил Льюис Фолл, старший преподаватель физиологии человека, Университет Южного Уэльса.

Важно, что вязкость крови при стрессе не изменилась — это опровергает гипотезу о гемоконцентрации. Вместо этого стресс влияет на качество и архитектуру самого сгустка через окислительный механизм.

Авторы подчеркивают, что стрессовая презентация сама по себе не вызывает инфаркт: для развития сердечно-сосудистой болезни нужно куда больше факторов. Однако данные указывают на биохимический путь, по которому хронический стресс постепенно увеличивает кардиоваскулярный риск.