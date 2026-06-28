Ученые выяснили, как семейные игры улучшают память и мышление

Совместная физическая активность родителей и детей даёт немедленный прирост когнитивных показателей у обеих возрастных групп. К такому выводу пришли специалисты Ноттингемского университета Трент после эксперимента, результаты которого опубликованы в журнале Healthcare. Речь идёт об улучшении рабочей памяти и скорости обработки информации — двух базовых параметрах, от которых зависят учебные успехи и повседневная продуктивность.

© Московский Комсомолец

Под рабочей памятью понимают способность удерживать и оперировать данными в текущий момент — например, вести подсчёты в уме или следить за нитью разговора. Скорость обработки отражает быстроту реакции мозга на внешние стимулы. Оба показателя тестировали до и после двух разных сессий в группе из 16 семей.

В один день участники играли в тэг-регби — бесконтактную игру с мячом, адаптированную для всех возрастов. В другой день они проводили время в спокойном сидении без движения. Перед каждым занятием и сразу после него добровольцы проходили компьютерные когнитивные тесты, а также получали стандартный обед для контроля метаболических реакций.

По итогам выяснилось, что после подвижной игры дети демонстрировали более высокие результаты по рабочей памяти по сравнению с фоновым замером. Взрослые, в свою очередь, показывали возросшую скорость обработки данных, причём этот эффект сохранялся в течение 45 минут. У родителей также отмечалось снижение уровня инсулина после приёма пищи при одинаковой глюкозе крови — признак более эффективного метаболического ответа.

Исследователи подчёркивают, что наблюдения касаются разового занятия, поэтому говорить о долговременных изменениях преждевременно. Однако сам факт быстрого отклика важен: подобная активность решает несколько задач одновременно. Она укрепляет здоровье двух поколений, легче встраивается в распорядок дня, чем раздельные тренировки, и даёт позитивный совместный опыт, что делает такой досуг особенно привлекательным для семей с детьми.