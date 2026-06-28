Ученые выяснили, почему после расчесывания комариный укус зудит еще сильнее

Расчесывание укусов насекомых и кожной сыпи запускает дополнительную иммунную реакцию: поврежденная кожа начинает выделять вещества, усиливающие воспаление и выработку гистамина, из-за чего зуд становится еще сильнее и может сохраняться дольше. К такому выводу пришли ученые из Университета Питтсбурга. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Исследователи изучили, что происходит в коже после появления зуда. В экспериментах на мышах ученые вызывали у животных аллергическую сыпь, а затем сравнивали животных, которые могли чесаться, с теми, кому препятствовали это делать. Оказалось, что у мышей, расчесывавших раздраженный участок, отек и воспаление были значительно сильнее.

Авторы выяснили, что механическое раздражение кожи активирует болевые нервные клетки, которые выделяют вещество под названием субстанция P. Она, в свою очередь, стимулирует тучные клетки иммунной системы. Эти клетки начинают вырабатывать соединения, включая гистамин, которые усиливают воспаление и делают зуд еще более выраженным.

По словам ученых, именно этот механизм объясняет, почему после расчесывания зуд не проходит, а, наоборот, начинает беспокоить еще сильнее. Если не трогать укус комара, неприятные ощущения у большинства людей исчезают в течение нескольких минут, однако расчесывание может запустить длительный воспалительный процесс.

При этом исследователи обнаружили и возможную эволюционную пользу такого поведения. В опытах мыши, которым разрешали чесаться, быстрее избавлялись от бактерий на поверхности кожи, включая золотистый стафилококк. Однако этот потенциальный защитный эффект не компенсирует вред от усиления воспаления.

Авторы подчеркивают, что при укусах насекомых и контактном дерматите лучше избегать расчесывания и использовать средства для уменьшения зуда, например кремы с гидрокортизоном, каламиновые лосьоны или другие противозудные препараты.