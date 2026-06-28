Ученые выявили половые различия в развитии болезней Паркинсона и Альцгеймера

Международный коллектив медиков открыл свидетельства того, что одновременное развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера сопровождается значительно более быстрым накоплением патогенного белка бета-амилоида в мозге женщин, чем в мозге мужчин, причем эти различия по пока неизвестным причинам не влияют на скорость угасания их ума и памяти. Об этом сообщила пресс-служба Европейской академии неврологии (EAN).

"Память и когнитивные способности у изученных нами мужчин и женщин угасали схожим образом, однако при этом в нервных клетках у женщин было обнаружено значительно больше амилоида, чем у мужчин, причины чего пока не ясны. Данное открытие еще раз указывает на необходимость всестороннего изучения половых различий в развитии патологий, связанных с болезнями Альцгеймера и Паркинсона", - заявила профессор Клиники Майо (США) Эрика Драйвер-Данкли, чьи слова приводит пресс-служба EAN.

Профессор Драйвер-Данкли и ее коллеги совершили это открытие в рамках многолетних наблюдений за здоровьем и работой мозга 230 пожилых жителей штата Аризона, у которых были одновременно выявлены болезнь Паркинсона и Альцгеймера. Ученые отслеживали перемены в их когнитивных способностях и структуре мозга вплоть до смерти добровольцев, после чего изучали структуру образцов их мозга.

Проведенные исследователями замеры и наблюдения указали на то, что в мозге участниц данных наблюдений значительно быстрее и чаще формировались крупные скопления бета-амилоида, токсичных "клубков" из обрывков белка APP. Эти белковые бляшки постепенно скапливаются в нейронах у носителей болезни Альцгеймера и способствуют их массовой гибели, причины и механизмы чего пока недостаточно хорошо изучены.

Крупные скопления бета-амилоида, как выяснили профессор Драйвер-Данкли и ее коллеги, присутствовали в мозге 56% изученных ими женщин и лишь 39% мужчин, причем их плотность у женщин была значительно выше. Даже когда ученые учли различия в возрасте и генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера, риск появления крупных скоплений бета-амилоида в тканях мозга был вдвое выше для женщин, чем для мужчин.

При этом ученые не обнаружили различий во времени начала и темпах угасания когнитивных способностей, что потенциально указывает на разный характер действия бета-амилоида на нейроны мужчин и женщин. Последующие наблюдения за более крупными группами носителей болезни Альцгеймера и Паркинсона помогут проверить это предположение и понять, что может обуславливать эти различия, подытожили профессор Драйвер-Данкли и ее коллеги.