Ученые проверят механизмы потери костной ткани в космосе

Специалисты проведут в рамках 75-й миссии на Международной космической станции второй этап эксперимента "Коррекция", цель которого - определить механизмы потери костной ткани во время космического полета и способы ее возвращения. Об этом ТАСС сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

"Коррекция. Этап 2" - это исследование эффективности фармакологической коррекции минерального обмена в условиях длительного воздействия микрогравитации. Цель: определить механизмы потери массы костной ткани и ее выраженность во время космического полета, описать динамику и определить механизмы восстановления и возможность прогнозирования обратимости после возвращения на Землю", - сообщили в институте.

Как отмечается, среди задач эксперимента в том числе забор биоматериала для оценки биохимических маркеров, оценка массы, геометрии и структуры кости до и после полета, исследования маркеров и мониторинг питания космонавтов для оценки обмена веществ в костной ткани.

В рамках предстоящего полета специалисты также планируют проверить работу легких в условиях космического полета в рамках эксперимента "Форсированный выдох". Для этого у космонавтов будут регистрироваться трахеальные шумы форсированного выдоха. Эксперимент "Виртуал" проверит пространственную ориентацию и сенсорные адаптации космонавтов в условиях невесомости.