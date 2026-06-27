Новая технология сибирских ученых ускоряет восстановление поджелудочной железы

Сотрудники Новосибирского государственного медицинского университета создали менее травматичный способ лечения острого панкреатита. Новая медицинская технология позволяет значительно сократить время нахождения пациентов в стационаре и минимизировать вероятность опасных для жизни последствий. Предыдущие терапевтические схемы часто оказывались токсичными из-за огромных доз медикаментов или не работали из-за рубцов в тканях.

Суть сибирской методики заключается в последовательном выполнении двух процедур. Сначала больному вводят анальгетик в сочетании с гиалуронидазой непосредственно в круглую связку печени, что мгновенно купирует болевой синдром и повышает проницаемость тканей для лекарств. На втором этапе в околопанкреатическую клетчатку доставляют обогащенную тромбоцитами собственную плазму крови человека для стимуляции заживления.

Информацию о получении патента разработчиками распространило информационное агентство ТАСС. Динамику выздоровления врачи проверяют через 5 дней с помощью ультразвукового исследования и лабораторных тестов, при необходимости повторяя лечебный цикл. Клинические испытания показали, что в контрольной группе стандартная терапия приводила к осложнениям в 60 процентах случаев, в то время как новое решение доказало свою безопасность и доступность для региональных больниц любого уровня.