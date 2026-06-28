Чем опасен паразит, которым инфицирована треть населения Земли

Toxoplasma gondii — паразит, которым инфицирована примерно треть населения Земли, — ежегодно вызывает серьнзные проблемы со зрением у сотен тысяч людей, однако остаётся почти вне поля зрения мирового здравоохранения. Группа учнных опубликовала в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases призыв классифицировать токсоплазмоз как забытую тропическую болезнь (ЗТБ) по критериям ВОЗ.

Большинство иммунокомпетентных взрослых переносят инфекцию бессимптомно. Однако у части людей паразит поражает глаза: глазной токсоплазмоз — наиболее распространенная инфекция внутри глаза в мире. Заражение происходит через недостаточно термически обработанное мясо или контакт с фекалиями кошек. Особую опасность представляет передача от впервые инфицированной беременной матери плоду через плаценту: ежегодно с токсоплазмозом рождаются около 190 000 детей, нередко с поражением зрения и нервной системы.

«Токсоплазмоз — ведущая глазная инфекция и главная причина потери зрения во всем мире, но он почти не отражен в глобальных программах здравоохранения», — отметил Джастин Смит, офтальмолог и ученый в области зрения, Университет Флиндерса.

Его коллега Жуан Фуртадо, офтальмолог Университета Сан-Паулу, добавил: «Токсоплазмоз часто воспринимается как неизбежность, хотя пути его передачи хорошо изучены и инфекцию можно предотвратить».

Авторы доказали, что заболевание соответствует всем четырем критериям классификации ЗТБ: концентрируется в зонах бедности, широко распространено в тропических и субтропических регионах, поддается профилактике и контролю, а научное финансирование по нему катастрофически отстает от сопоставимых болезней. Статуса ЗТБ нет ни вакцины, ни стандартного протокола лечения, что само по себе свидетельствует о недофинансировании.

Признание паразитоза ЗТБ позволило бы интегрировать программы профилактики в системы охраны материнства и детства, а также в службы безопасности пищевых продуктов.