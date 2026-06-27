Ученые научились определять предрасположенность к солнечным ожогам

Медики изменили подход определения предрасположенности к получению солнечных ожогов в летний период на более персонализированный и разработали новейшие технологии, позволяющие выявить индивидуальные риски, а вместе с тем максимально безопасную дозу ультрафиолета для конкретного человека. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры дерматовенерологии КубГМУ, к. м. н. Фатима Псавок.

Ранее, по словам специалиста, традиционно считалось, что риски обгореть на солнце рассчитываются в зависимости от географии: так, кто исконно живет в южных регионах, более адаптирован к высоким температурам, как правило, имеет более смуглый цвет кожи, нежели представители северных краев. Последние, напротив, считалось, имеют очень светлую кожу, подверженную ожогам. Однако теперь ученые обнаружили, что на это, в том числе, влияют индивидуальные характеристики - образ жизни и генетическая предрасположенность.

"Традиционная оценка риска основана на UV-индексе (UVI) - усредненном показателе для географической зоны. Однако последние разработки смещаются к персонализированному подходу", - отметила специалист.

Это открытие легло в основу создания новейших разработок. По словам Псавок, смещение подходов стало толчком для развития технологий в этой области. Так, уже появились специальные трекеры, надевая которые, челок самостоятельно может отследить УФ-нагрузку и измерить безопасное потребление солнечных ванн в индивидуальном порядке.

"UV-трекеры представляют собой компактное смарт-ожерелье с датчиками, которое измеряет реальную УФ-нагрузку на конкретного человека, включая ситуации в помещении у окон. Данные передаются в приложение, где формируется индивидуальный профиль кожи, рассчитывается безопасное время пребывания на солнце и подсказывается момент повторного нанесения SPF", - рассказала эксперт.

Она добавила, что, помимо этого, ученые изучают биомеханику фотостресса, что подразумевает собой изменение кожи на клеточном уровне еще до появления первых признаков солнечного ожога. Уже выделены определенные маркеры, которые указывают специалисту на характерные процессы, благодаря чему их можно купировать и предотвратить дальнейшее поражение кожных покровов. Кроме того, по словам Псавок, в последние годы значительно продвинулось исследование генетической предрасположенности к солнечным ожогам. Специалисты обнаружили несколько генов, отвечающих за защиту верхних слоев кожи. Их отсутствие в организме человека может указывать на индивидуальную повышенную чувствительность к ультрафиолету. И, напротив, есть люди генетически устойчивые к солнечным лучам, которые никогда не обгорают, а имеют ровный загар.