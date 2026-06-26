Найден способ восстановить движение при болезни Паркинсона

Исследователи МГУ и МФТИ синтезировали и протестировали соединение, способное эффективно восстанавливать двигательную активность при болезни Паркинсона.

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По данным ВОЗ, за последние 25 лет распространенность этой болезни в мире удвоилась. Эффективного лечения, способного остановить болезнь, до сих пор не существует. Ученые МГУ и МФТИ нашли способ, если не остановить, то значительно замедлить этот процесс. Они создали молекулу, которая запускает в клетках аутофагию. Этот естественный механизм "внутриклеточной уборки" удаляет химически токсичный мусор, убивающий нейроны. Сбой в этом механизме — одна из главных причин развития болезни Паркинсона.

За основу ученые взяли синтетическое соединение серратин — аналог природного вещества уролитина А. Как уже известно, оно способно запускать аутофагию. На его базе исследователи синтезировали сразу 27 новых молекул, среди которых искали самую эффективную.

Лидером стала молекула ОРА471, которая в экспериментах на животных показала самую высокую активность по запуску аутофагии, а также более низкую токсичность.

По мнению ученых, найденный механизм и безопасность соединения делают ОРА471 перспективным не только для терапии болезни Паркинсона, но и для борьбы с возрастными нарушениями — например, с возрастной потерей мышечной массы.

Исследование выполнено при поддержке гранта министерства науки и высшего образования РФ. Работа опубликована в журнале Biochimie.