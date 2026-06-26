Обнаружен неочевидный фактор снижения прочности костей

Кофеин может по-разному влиять на здоровье костей в зависимости от дозы. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Силезии, чья работа опубликована в журнале Nutrients.

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Авторы проанализировали 53 экспериментальных исследования о влиянии кофеина на костную ткань. В работу вошли опыты на животных и исследования клеток, связанных с формированием и разрушением костей. Ученые выяснили, что эффект кофеина оказался не однозначно вредным или полезным, а дозозависимым.

Низкие и умеренные дозы обычно не вредили костям, а в некоторых условиях даже показывали потенциально защитный эффект. Например, в моделях дефицита эстрогенов, который связан с повышенным риском остеопороза после менопаузы, умеренное потребление кофеина иногда улучшало минерализацию и прочность костей.

При высоких дозах кофеин связывали с нарушением развития костной ткани, снижением минерализации, усилением потери костной массы и ухудшением заживления костей. В клеточных экспериментах высокие концентрации также снижали жизнеспособность клеток и мешали процессам формирования костной ткани.

Авторы подчеркивают, что умеренное потребление кофеина безопасно для костей у здоровых взрослых. Однако чрезмерное и длительное употребление может быть неблагоприятным, особенно при других факторах риска остеопороза.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск развития рака молочной железы.