Найден новый способ снизить риск послеоперационных осложнений

Специалисты Сеченовского университета разработали новую технологию соединения участков кишечника (анастомозов) после удаления опухоли, которая позволяет снизить риск послеоперационных осложнений и может применяться при более широком круге клинических случаев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Новую технику формирования анастомозов разработали хирурги Сеченовского университета. Она называется централизация краев линейного шва. <…> Хирурги максимально упростили процесс формирования анастомоза буквально до нескольких движений", - говорится в сообщении.

Анастомоз кишечника - это операция, во время которой хирург сшивает два конца кишки (или участки разных кишок), чтобы восстановить проход для пищи.

Как пояснил заведующий хирургическим отделением №2 Клиники факультетской хирургии №2 Сеченовского университета Сергей Ефетов, при традиционной технике двойного сшивания, которая применяется при передней резекции прямой кишки, линейный и циркулярный швы пересекаются. Это создает наиболее уязвимый участок соединения и повышает риск его несостоятельности - нарушения герметичности кишечного шва, а также осложнений, которые могут привести к ухудшению онкологических результатов. Новая методика позволяет исключить этот недостаток и одновременно упростить формирование соединения.

Разработка основана на преимуществах мини-инвазивной технологии трансанальной транссекции с формированием одностеплерного анастомоза (TTSS), которая помогает избежать технических сложностей при наложении соединения глубоко в малом тазу и снижает риск несостоятельности швов. При этом новая техника, в отличие от TTSS, может применяться при более широком круге клинических случаев.