Запатентован новый способ доставки противоопухолевых молекул

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого запатентовали новый способ доставки молекул противоопухолевых лекарств в пораженные органы с помощью наночастиц диоксида кремния. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

"Технологию, которая позволяет "упаковывать" противоопухолевые молекулы в наночастицы диоксида кремния и доставлять их прямо в раковую опухоль, запатентовали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Поверхность наночастиц модифицируют полиэтиленимином, за счет чего носитель удерживает в разы больше действующего вещества и отдает его медленно и контролируемо. Метод позволяет на 30% снизить токсическую нагрузку на организм пациента, отмечают ученые", - рассказали в пресс-службе.

Адресная доставка противоопухолевых препаратов все чаще используется в современной онкологии, а диоксид кремния считается наиболее пригодным носителем лекарственных молекул. Однако пользоваться им не так просто.

Диоксид кремния и ПЭИ

Ключевая идея ученых из Петербурга состоит в том, чтобы заранее покрыть наночастицы диоксида кремния полиэтиленимином (ПЭИ). Этот полимер создает на поверхности частиц множество аминогрупп с высокой плотностью положительного заряда. За счет электростатического притяжения, водородных связей и донорно-акцепторных взаимодействий действующее вещество удерживается прочно и стабильно. В роли такого вещества выступила малая молекула на основе 2-аминотиофена с противоопухолевой активностью.

Синтез укладывается в пять этапов при комнатной температуре и нейтральной кислотности без агрессивных реагентов. Носитель связывает более 70% вещества и удерживает в организме 18 дней, высвобождая в зависимости от среды.

"Мы отошли от привычных слабых ионных групп и сделали ставку именно на полиэтиленимин. Это дало высокую плотность заряда, а с ней заметно большую емкость, особенно для трудных, плохо растворимых молекул", - рассказал старший научный сотрудник лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ Тимофей Карпов.

Авторы рассчитывают, что технология найдет применение прежде всего в лечении рака молочной железы и яичников.