Названа группа крови, повышающая риск развития диабета

Люди с III группой крови, или группой B, могут быть подвержены повышенному риску развития сахарного диабета 2 типа. К такому выводу пришли ученые, проверившие 270 предполагаемых связей между группами крови и разными заболеваниями. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Medicine.

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Исследователи провели зонтичный обзор — то есть проанализировали уже опубликованные систематические обзоры и метаанализы. В работу вошел 51 обзор, посвященный группам крови ABO и резус-фактору. Каждую связь проверяли на надежность, воспроизводимость и возможные статистические ошибки.

Убедительное подтверждение получила только одна связь: у людей с III (B) группой крови риск диабета 2 типа оказался на 28 процентов выше, чем у обладателей других групп крови. При этом речь идет как о B+, так и о B−, то есть резус-фактор в этом выводе не был определяющим фактором.

Авторы подчеркивают, что группа крови не означает, что диабет обязательно разовьется. Это лишь один возможный фактор риска. Гораздо сильнее на вероятность болезни влияют питание, физическая активность, масса тела, наследственность и другие особенности образа жизни.