Ученые выяснили, что провоцирует развитие рака желчного пузыря

Китайские молекулярные биологи выяснили, что токсин бактерий вида Bacteroides fragilis, провоцирующий развитие некоторых форм рака прямой и толстой кишки, также способен вызвать и рак желчного пузыря. Это следует учитывать при профилактике и лечении данной формы опухолей, пишут ученые в статье в научном журнале Nature microbiology.

Исследование проводила группа молекулярных биологов под руководством профессора Шанхайского университета Цзяотун (Китай) Лю Инбиня.

"Патогенная форма бактерии Bacteroides fragilis, чей токсин уже ранее связывался с развитием рака прямой и толстой кишки, также часто встречается в организме пациентов с раком желчного пузыря, однако ее связь с данной опухолью не была до конца изучена. Мы показали в опытах на мышах и 3D-культурах клеток, что данные микробы провоцируют также и развитие рака желчного пузыря", - сообщили биологи.

Ученые пояснили, что в кишечнике людей и других млекопитающих присутствуют колонии двух форм бактерии Bacteroides fragilis. Одна из них является полезной для работы органов пищеварения, тогда как вторая провоцирует развитие воспалений и выделяет в большом количестве токсин BFT. Этот белок разрушает связи между клетками кишечника, а также активирует цепочки генов, связанных с развитием и ростом опухолей, способствует образованию среды, подавляющей работу иммунитета. Все это существенным образом повышает риск развития рака прямой и толстой кишки даже в том случае, если вспышка распространения патогенных форм Bacteroides fragilis была подавлена организмом или при помощи антибиотиков.

Китайские ученые обратили внимание на то, что эти же вариации микроба необычно встречаются внутри опухолей и в организме носителей рака желчного пузыря. Это побудило исследователей проследить за действием культур Bacteroides fragilis и вырабатываемого ими токсина на культуры человеческих клеток желчного пузыря, а также на организм здоровых грызунов, в тела которых были имплантированы образцы человеческих опухолей.

Эксперименты показали, что патогенные формы этой бактерии активно распространяются по желчному пузырю и способствуют образованию новых опухолей и росту уже сформировавшихся новообразований. Ключевую роль в этом процессе играл еще один бактериальный белок - MltD, а также рецептор TMPRSS13 в клетках желчного пузыря, чьи взаимодействия с микробами ускоряли их рост и способствовали образованию рака. Понимание этого позволит создать новые методы профилактики и лечения рака желчного пузыря, подытожили ученые.

О раке желчного пузыря

Рак желчного пузыря представляет собой редкую и самую агрессивную форму злокачественных новообразований, поражающих желчевыводящие пути. При его выявлении на ранних стадиях развития выживает около 60% пациентов, тогда как при развитии метастазов выживает единичное число носителей этой формы рака. Точные механизмы его развития пока неясны, однако риск развития этой формы новообразований вырастает в несколько раз при проникновении некоторых видов бактерий в желчный пузырь.