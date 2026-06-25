Доктор объяснил, из-за чего появляется витилиго

Ученые и врачи склоняются к тому, что витилиго развивается из-за аутоимунных нарушений, а травмы, стресс и хроническое воспаление могут стать спусковыми механизмами для появления белых пятен на коже. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры кожных болезней и косметологии Пироговского университета Валентина Петунина.

По словам эксперта, витилиго обычно проявляется безболезненными белыми пятнами на лице, руках, шее, где кожа активно контактирует с солнцем. Их размер может варьироваться от нескольких миллиметров до крупных участков, похожих на географическую карту.

«Это аутоиммунное заболевание с генетической предрасположенностью, при котором собственные клетки иммунной системы по ошибке атакуют меланоциты — клетки кожи, отвечающие за выработку меланина (окрашивающего кожу пигмента)», – уточнила эксперт.

Петунина отметила, что сегодня на первое место в исследованиях различных патологий выходят генетические исследования, и витилиго не является исключением.

«Группой ученых в Российской Федерации, в которую я вхожу, недавно были открыты новые гипотезообразующие теории о патогенезе витилиго. Заболевание может возникать из-за мутации в гене филаггрина, ранее описанной у пациентов с атопическим дерматитом, которые указывают нарушение кожного барьера у таких пациентов», – рассказала «Газете.Ru» Петунина.

Специалист также отметила, что не только генетически обусловленные, но и естественные нарушения кожного барьера могут стать причинами появления пятен – к таким «спусковым крючкам» относятся механические и химические травмы (трение одежды, ожоги, порезы), стресс, нарушение обмена веществ и хроническое воспаление.