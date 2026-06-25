Найдено полезное сочетание продуктов для здоровья кишечника

Некоторые вещества, образующиеся после переваривания гранатов, грецких орехов и ягод кишечными бактериями, могут укреплять защитный барьер кишечника и снижать повреждение тканей. К такому выводу пришли ученые из Университета Луисвилла. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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Исследователи изучили действие уролитина А — соединения, которое вырабатывается кишечными бактериями после переработки полифенолов, содержащихся в гранатах, грецких орехах и ягодах. Эксперименты на клетках, органоидах и образцах тканей пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника показали, что это вещество активирует защитный механизм в клетках слизистой оболочки кишечника.

Оказалось, что уролитин А запускает работу белка AHR, который, в свою очередь, активирует систему NLRP6. В результате усиливается восстановление поврежденной слизистой, увеличивается выработка защитной слизи, укрепляется кишечный барьер и повышается способность организма бороться с вредными микроорганизмами. В отличие от многих воспалительных процессов, этот механизм не усиливал повреждение тканей, а, наоборот, способствовал их заживлению.

Авторы отмечают, что эффект зависит не только от употребления продуктов, но и от состава кишечной микробиоты, поскольку именно бактерии превращают растительные соединения в уролитин А. По мнению ученых, открытие может помочь в разработке более точных методов лечения болезни Крона, язвенного колита и других заболеваний кишечника.