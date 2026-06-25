Ученые создали мобильное приложение для выявления инсульта

Ученые пермского Политеха разработали программу для смартфона, которая поможет при исследовании головокружения и диагностировании инсульта. Сейчас она проходит испытания в одной из пермских поликлиник.

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Одним из методов определения проблем с вестибулярным аппаратом является видеоимпульсный тест. Пациента просят смотреть в одну точку, а врач резко поворачивает его голову в стороны, проверяя, успевают ли глаза подстроиться. Специальная камера и датчики движения замеряют, не "плывет" ли взгляд относительно поворота головы. Чем больше глаза отстают, тем серьезнее проблема с вестибулярным аппаратом.

Такая проверка помогает врачам диагностировать и гораздо более опасное состояние - инсульт. Если тест показывает, что рефлекс в порядке, а пациент жалуется на резкое головокружение, то возможно, дело не в вестибулярном аппарате, а в нарушении кровообращения в мозге, то есть в инсульте.

Этот тест проводится на специальном дорогостоящем оборудовании, а деньги на него есть не всегда, особенно в районных поликлиниках. Созданное в Перми мобильное приложение делает проведение такой проверки доступной всем. Для этого нужны смартфон с установленной программой и штатив.

Человек садится на стул, перед ним на штативе закрепляется смартфон, и пациент поворачивает голову влево и вправо, телефон ведет запись происходящего, - говорит Геннадий Мамыкин, аспирант кафедры прикладной математики Политеха. - Данные, полученные с видеозаписи, анализируются с помощью искусственного интеллекта и вскоре готов результат.

Использование нейросетей при проведении теста поднимает точность измерений. Программа скрупулезно отслеживает и положение головы, и движение зрачков. Погрешность составляет около трех градусов, этого достаточно для уверенной диагностики.

Результат испытаний нашего приложения превзошел все ожидания, - говорит доктор технических наук Владимир Первадчук. - Лучшая комбинация алгоритмов дала ошибку измерений почти в семь раз точнее, чем требуется для постановки диагноза.

После лабораторных испытаний, где работу программы обкатывали на добровольцах, исследования продолжили в одной из поликлиник Перми. Медики сравнивают полученные результаты с данными, полученными традиционным путем. Получит ли система, созданная пермскими учеными, распространение или нет, пока неизвестно. Но во всяком случае у врачей появился еще инструмент для постановки диагноза пациентам. Тем более, что использовать программу очень просто, и она может быть применена в районных поликлиниках, небольших больницах, где нет дорогостоящего оборудования.