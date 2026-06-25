Развеян популярный стереотип о связи витамина D и солнца

Исследователи Ньюкаслского университета выяснили, что у пожилых людей уровень витамина D остается низким круглый год — даже в летние месяцы, когда солнечного света больше всего. Работа опубликована в журнале European Journal of Clinical Nutrition (EJCN).

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Принято считать, что летом дефицит витамина D устраняется благодаря воздействию ультрафиолетового излучения на кожу. Именно поэтому медицинские рекомендации нередко советуют чаще бывать на солнце, а не принимать добавки. Новое исследование опровергает эту логику применительно к уязвимым группам.

Ученые из Центра исследований питания и физических нагрузок Ньюкаслского университета проанализировали уровень витамина D у почти 300 жителей севера Британии — людей старше 65 лет и взрослых из числа этнических меньшинств всех возрастов. Каждый участник сдал простой анализ крови из пальца; образцы обрабатывала специализированная лаборатория.

Результаты оказались неожиданными: недостаточность витамина D была широко распространена в обеих группах и не исчезала с наступлением лета. Более половины пожилых участников имели недостаточный уровень витамина D, а среди представителей этнических меньшинств этот показатель был ещё выше. При этом летом никакого значимого улучшения зафиксировано не было.

«Поразительно, что уровень витамина D не вырос даже в летние месяцы, когда мы обычно ожидаем его восстановления. Для людей, живущих на севере Англии, это показывает: солнечного света может быть недостаточно — особенно для пожилых и представителей этнических меньшинств. Послание простое, но важное: если вы входите в группу риска, нельзя рассчитывать на то, что больше времени на улице решит проблему», — подчеркнул Бернард Корф, профессор питания и здоровья человека Ньюкаслского университета и один из руководителей исследования.

Авторы призывают пересмотреть подходы к общественному здравоохранению: по их мнению, необходимы более четкие рекомендации, краткая оценка уровня витамина D во время визитов к врачу и при необходимости — назначение добавок. На следующем этапе исследователи планируют изучить способы повышения уровня витамина D через персонализированные диетические и культурно адаптированные стратегии.