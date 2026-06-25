В РФ разработают модуль для оценки рисков при приеме более трех лекарств

В России разрабатывают модуль для оценки рисков при приеме более трех лекарств
Молодые российские исследователи разрабатывают программный модуль на базе искусственного интеллекта, который поможет избежать опасных реакций при схеме лечения, предполагающей одновременный прием трех и более препаратов. Такое количество лекарств врачи могут назначать при онкологических заболеваниях, а также при наличии нескольких видов хронических диагнозов, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ).
"Технологическая основа программного модуля - байесовская сеть - вероятностная модель, учитывающая множество факторов и их взаимосвязи. Мы определяем, как каждое средство влияет на человека в соответствии с инструкцией к нему из государственного реестра лекарственных средств. При этом система учитывает не только прямые противопоказания, но и ситуации, когда несколько препаратов влияют на один и тот же орган и возникает передозировка. После проведенного анализа система оценивает суммарный риск", - рассказал научный руководитель проекта, доцент кафедры "Вычислительные машины, системы и сети" МАИ Юрий Титов, чьи слова приводятся в сообщении.
Работа программного модуля
Работа с программным модулем проста. Врач вводит в интерфейс платформы список назначаемых препаратов, возраст и пол пациента. После этого модуль запускает автоматический анализ: проверяет межлекарственные взаимодействия, оценивает риск побочных эффектов с учетом указанных параметров и выявляет потенциально опасные комбинации, способные усугубить хронические заболевания или снизить эффективность терапии. Результаты отображаются по принципу "светофора": зеленый цвет означает совместимость препаратов, желтый сигнализирует о потенциальных рисках и необходимости осторожного применения, а красный указывает на опасные взаимодействия или противопоказания - в этом случае рекомендуется подобрать альтернативную схему лечения.
На первом этапе испытаний модуля в базу была загружена информация по 92 популярным лекарственным средствам, применяемым при хронической сердечной недостаточности и гриппе, а также определено 110 серьезных побочных эффектов, которые могут возникнуть при их одновременном приеме. Тестирование модуля продолжается. В перспективе разработчики планируют внедрять решение в различные клинические информационные системы, такие как ЕМИАС.
Разработка ведется командой студентов института "Системы управления, информатика и электроэнергетика" МАИ в рамках гранта Российского научного фонда на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. К участию привлечены различные научные институты и представители индустрии.
"По статистике Всемирной организации здравоохранения, риск побочных эффектов при приеме двух-трех препаратов составляет около 39%, четырех-пяти - уже 88%, а если лекарств шесть-семь, он достигает 100%. В РЭУ им. Г. В. Плеханова разрабатывается платформа для сокращения числа нежелательных лекарственных реакций. Она анализирует множественное сочетание назначаемых препаратов и предупреждает о возможных рисках для здоровья. Верификационный программный модуль, создаваемый нами, является важным компонентом, делающим проводимый анализ и его результаты максимально понятными для врача", - отметил автор проекта, студент магистратуры института "Системы управления, информатика и электроэнергетика" МАИ Никита Кильмишкин.