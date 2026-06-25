Ученые предупредили об опасности частого приема антибиотиков

Привычка назначать антибиотики «для подстраховки» может ускорять распространение устойчивых к лекарствам бактерий. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Clinical Microbiology and Infection (CMI).

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Авторы отмечают, что профилактическое применение антибиотиков иногда действительно спасает жизни, однако в последние годы такие препараты все чаще назначают людям без подтвержденной бактериальной инфекции. По мнению ученых, это создает сильное давление на микрофлору организма и способствует появлению бактерий, которые перестают реагировать на лечение.

В статье рассмотрены несколько распространенных ситуаций, когда антибиотики используются превентивно. Среди них — назначение препаратов при вирусной пневмонии, применение доксициклина после риска заражения некоторыми инфекциями, профилактика кишечных инфекций и лечение людей, контактировавших с больными стрептококковой инфекцией. В одном из приведенных примеров для предотвращения всего одного случая заболевания приходилось назначать антибиотики примерно 580 здоровым людям.

Исследователи считают, что медицинскому сообществу необходимо пересмотреть подход к такой практике. Вместо принципа «лучше перестраховаться» авторы предлагают назначать антибиотики только при наличии убедительных доказательств пользы, отдавая предпочтение препаратам узкого спектра действия и минимально необходимой продолжительности лечения.

По словам ученых, устойчивость бактерий к антибиотикам уже стала одной из крупнейших угроз для здравоохранения. Поэтому сохранение эффективности существующих препаратов может оказаться не менее важным, чем разработка новых лекарств.

Ранее ученые выяснили, что антибиотики меняют состав кишечного микроблока на несколько лет вперед.