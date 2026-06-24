Косметолог объяснил, как делают генетический анализ

Отчет генетического теста красоты — это не набор общих советов, а персональная карта пациента по уходу за кожей, однако вопреки распространенному мнению он делается легко и безболезненно. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог и дерматолог клиники «Бьюти Лаунж» Александра Тюрина.

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«Сам ДНК-тест выглядит стандартно: ватной палочкой проводят по внутренней поверхности щеки, чтобы собрать буккальные клетки эпителия. Никаких инъекций и забора крови — процедура безболезненна и занимает пару минут. Затем палочку погружают в стерильный контейнер и отправляют в лабораторию для изучения. В некоторых случаях просят собрать слюну в специальный контейнер», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что, чтобы результат был достоверным, стоит соблюдать простые рекомендации: не есть, не пить, не курить и не чистить зубы за 1–2 часа до сдачи анализа.

«Это нужно, чтобы не допустить наличия бактериального налета или химических примесей, которые искажают результат. А вот результатов анализа придется подождать: в среднем его выполняют в течение 2–4 недель», — добавила специалист.

И в заключение Тюрина отметила, что входит в персонализированный отчет по результатам теста.