Представлена уникальная пятивалентная вакцина от менингококка

В 2026 году в России будет зарегистрирована первая отечественная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции под названием «Менговакс B». Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Эта уникальная разработка, созданная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА, не имеет аналогов в стране и предназначена для защиты от пяти наиболее распространённых серогрупп менингококка — A, B, C, W и Y.

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Особое значение имеет включение в состав вакцины компонента против серотипа B, на который приходится около 33% всех случаев заболевания в России. Большинство существующих препаратов не обеспечивают иммунитет к этому штамму, который может вызывать тяжёлые формы болезни, включая сепсис и полиорганную недостаточность.

Заместитель генерального директора по развитию института-разработчика Эллина Рузанова пояснила RT, что уникальность препарата заключается в его составе:

Пять компонентов в одном флаконе: вакцина содержит полисахариды серотипов A, C, Y, W, конъюгированные с белком-носителем, а также рекомбинантный компонент В на основе технологии E.coli.

Безопасность: в препарате отсутствуют живые компоненты и не использовались векторные технологии.

Удобство использования: стандартная температура хранения (+2…+8 °С) позволяет использовать вакцину в любом медицинском учреждении, а наличие всех антигенов в одной дозе снижает риск ошибки медицинского персонала.

Изначально регистрация предусмотрена только для взрослых пациентов. Однако разработчики уже проводят клинические исследования с участием детей от 2 до 17 лет (показания планируется утвердить в 2027 году), а в текущем году начнутся испытания для малышей от полутора до 23 месяцев (данные будут внесены в инструкцию в 2028 году).

Вакцинация будет проводиться двукратно. По предварительным данным, длительность иммунитета после прививки не уступает существующим аналогам и составляет несколько лет. Эксперты подчеркивают, что вакцинация является дополнительным методом защиты и не заменяет приём антибиотиков, так как иммунитет формируется в течение 5–7 дней.

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