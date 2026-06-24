Раскрыто неожиданное последствие одной бессонной ночи для работы мозга

Всего одна ночь без сна может заметно изменить работу мозга. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале PLOS Biology. Они обнаружили, что длительное бодрствование приводит к увеличению числа активных связей между нервными клетками, а сон помогает вернуть их в нормальное состояние.

В эксперименте приняли участие 40 человек: половина добровольцев не спала около 28 часов подряд, а затем исследователи оценили состояние их мозга с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Особое внимание уделялось белку SV2A, который считается маркером количества синапсов — контактов между нейронами.

Оказалось, что после бессонной ночи уровень этого маркера был повышен в нескольких важных областях мозга, включая гиппокамп, отвечающий за память, и таламус, участвующий в передаче информации между отделами мозга. Это говорит о том, что во время длительного бодрствования нейронные связи продолжают накапливаться и усиливаться.

Когда участникам разрешили двухчасовой сон, исследователи заметили связь между повышенным уровнем SV2A и глубокой фазой сна. По мнению авторов, результаты подтверждают гипотезу о том, что сон нужен не только для отдыха, но и для своеобразной «перезагрузки» мозга. Без него нервные связи продолжают накапливаться, что может нарушать клеточное равновесие и повышать нагрузку на мозг.

Ранее стало известно, что кофеин ухудшает качество сна, даже если спать восемь часов.