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Биолог Судьина: найден способ омолаживать клетки и замедлять возрастные болезни

Газета.Ruиещё 4

Ученые нашли способ «омолаживать» клетки организма, замедляя развитие возрастных заболеваний. Они протестировали препарат ER-100, который на основе эпигенетического перепрограммирования возвращает активность генов клетки в молодое состояние без нарушения последовательности ДНК, рассказала RT младший научный сотрудник НИИ МКМ РУДН Анастасия Судьина.

Ученые научились омолаживать клетки с помощью специального препарата
© РИА Новости

По ее словам, использование нового метода уменьшает повреждения. Обычно обновление тканей происходит за счет гибели старых и создания новых клеток из стволовых или прогениторных. Однако с возрастом этот процесс нарушается из-за истощения стволовых клеток и снижения их функции. При этом старые клетки начинают накапливаться в организме, провоцируя преждевременное старение тканей и хроническое воспаление.

Основой препарата ER-100 стала технология OSK, которая оказывает воздействие на клетки, пояснила специалист.

«Она не уничтожает старые клетки и не стимулирует их апоптоз, а частично восстанавливает их функции, — добавила эксперт. — В клетках восстанавливается эпигенетический профиль, активируются механизмы репарации ДНК и нормализуется метаболизм».

По сути, новая технология позволяет старым клеткам начать функционировать как молодым, препятствуя накоплению их повреждений и последующей гибели, заключила Судьина.