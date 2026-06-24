Назван точный способ рассчитать двухлетний риск смерти у пожилых

Ученые из Университета Дьюка разработали метод, который позволяет с высокой точностью оценить двухлетний риск смерти у пожилых людей по анализу крови. Исследование показало, что уровень нескольких малых молекул РНК может предсказывать вероятность выживания точнее, чем возраст, уровень холестерина и большинство традиционных медицинских показателей. Результаты работы опубликованы в журнале Aging Cell (AC).

Исследователи сосредоточились на так называемых малых РНК — коротких молекулах, которые не участвуют в синтезе белков, но регулируют работу генов, иммунной системы и процессы восстановления тканей. К ним относятся микроРНК и пиРНК, изменения уровня которых ранее связывали со старением и различными заболеваниями.

Ученые проанализировали более 1200 образцов крови людей в возрасте 71 года и старше. С помощью методов машинного обучения и причинно-следственного искусственного интеллекта они оценили 187 клинических показателей и уровень 828 различных малых РНК.

Оказалось, что всего шесть молекул РНК позволяют прогнозировать вероятность того, что человек проживет как минимум еще два года, с точностью около 86%. Полученные результаты были подтверждены в дополнительном эксперименте.

Исследователи также выяснили, что в краткосрочной перспективе эта молекулярная «подпись» оказывается более информативной, чем возраст, концентрация холестерина и более 180 других медицинских показателей. Однако при прогнозировании на более длительный срок большую роль начинают играть факторы образа жизни, хотя анализ малых РНК по-прежнему остается полезным.

Авторы предполагают, что повышенный уровень некоторых из обнаруженных молекул может отражать наличие хронического воспаления в организме — одного из ключевых процессов, связанных со старением и повышенным риском смерти.

Теперь ученые планируют выяснить, можно ли изменить уровень этих РНК с помощью лекарств или коррекции образа жизни и использовать их в качестве нового инструмента для оценки биологического возраста и состояния здоровья пожилых людей.

Ранее была найдена главная молекулярная причина старения мозга.