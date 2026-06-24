В России нашли способ сократить число операций при лечении переломов пятки

Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна (НИИТО) разработали программно-аппаратный комплекс для моделирования переломов пяточной кости, который позволяет сократить число операций и вернуть кости более физиологичную форму. Об этом ТАСС сообщил ведущий научный сотрудник НИИ, доктор медицинских наук, хирург Игорь Пахомов.

Как пояснил врач, перелом пяточной кости - это достаточно распространенная травма, причиной которой часто служит приземление на пятки при падении с большой высоты. Лечение неправильно сросшихся переломов пяточной кости представляет значительную сложность из-за уже произошедших изменений в костной ткани. Запоздалая или неадекватная терапия может привести к стойкому нарушению биомеханики стопы, хронической боли и ограничению подвижности, вплоть до инвалидности. В результате пациент сталкивается с трудностями при ходьбе, вынужден корректировать образ жизни и нуждается в сложных реконструктивных операциях.

"Мы предложили систему с координатами для точных расчетов для предоперационного планирования. Система 3D-моделирования позволяет разобрать старый перелом пяточной кости на отдельные фрагменты и в виртуальном пространстве произвести их репозицию, то есть установку на место. Это позволяет оценить, возможно ли в принципе это сделать, а также спланировать правильное расположение фиксирующих компонентов, включая их толщину, длину, направление", - сказал собеседник агентства.

Пахомов отметил, что предложенное решение является принципиально важным для прикладных задач по реконструкции сломанной и сросшейся в прочном положении пяточной кости. Разработанная система помогает медикам не только в диагностике, но и при планировании хирургического вмешательства, анализа варианта перелома. Программно-аппаратный комплекс позволяет делать множественные рентгеновские снимки стопы, а затем с помощью специально разработанного программного обеспечения построить модель пяточной кости конкретного пациента. ПО позволяет перемещать фрагменты в различных плоскостях.

"В результате полностью восстанавливаются анатомические показатели. Например, есть такой важный показатель целостности кости, как угол Белера, который, как правило [составляет] минус 30-40 градусов, при переломе достигает минус 90 градусов, а после операции, которая основывается на нашей разработке, он восстанавливается до своих 25-30 градусов, то есть это радикальная смена парадигмы при лечении этих пациентов", - сказал врач.

Еще одним перспективным эффектом от применения нового метода является возможность снижения количества восстанавливающих операций для таких пациентов, поскольку обычно больные с неправильно сросшимся переломом вынуждены проходить по 2-4 хирургических вмешательства. По словам Пахомова, в перспективе в систему могут быть внедрены технологии ИИ, чтобы сократить количество рутинных манипуляций при работе с рентгеновскими снимками.