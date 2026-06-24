Как прошли доклинические исследования вакцины от денге

Доклинические исследования вакцины от лихорадки денге показали ее безопасность, иммуногенность и протективность. Об этом ТАСС сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"По запросу правительства Республики Никарагуа в России разрабатывается вакцина для профилактики лихорадки денге <...> на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России. В настоящее время завершены доклинические исследования, показавшие безопасность, иммуногенность и протективность вакцины", - сказала она.

Глава ведомства пояснила, что препарат нацелен на защиту от всех четырех серотипов вируса денге, основан на внутренних капсидных белках вириона.

Скворцова уточнила, что в России случаи инфицирования вирусом лихорадки денге являются исключительно завозными. На территории России нет комаров, которые могут передать инфекцию от человека к человеку.

3 июня 2026 года ФМБА получило разрешение на проведение клинических исследований I/II фазы в РФ.