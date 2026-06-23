Найден способ разрушить «броню» возбудителей бактериального вагиноза

Основной сложностью в лечении бактериального вагиноза ученые считают биопленки — созданные колониями микроорганизмов «крепости», защищающие их от антибиотиков. Клиницисты Сеченовского центра материнства и детства рассказали «Газете.Ru» о том, что они смогли найти два способа разрушить биопленку: с помощью ферментов, расщепляющих защитную оболочку патогенных бактерий, и с помощью молочной кислоты, восстанавливающей естественную среду влагалища.

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Бактериальный вагиноз — гинекологическое заболевание, с которым сталкиваются 23–29% женщин. Пациентка испытывает зуд, жжение, другие неприятные симптомы. Хотя явные признаки возникают не всегда, но даже без них болезнь коварна: она повышает опасность заразиться инфекциями, передаваемыми половым путем, и может вызывать осложнения, среди которых воспалительные заболевания органов малого таза, бесплодие, выкидыши.

Недуг возникает, когда из-за различных причин — от инфекции до проблем с иммунитетом — нарушается микробиом влагалища. Число «полезных» лактобактерий падает, патогенных — увеличивается, а защитный ответ организма оказывается недостаточным. Причем последние данные показывают, что в 90% случаев виновником вагиноза становится не какая-то конкретная бактерия, а биопленка — сообщество микроорганизмов разных видов, которые погружены в защитный матрикс из выделяемых самими бактериями веществ. Микробы сцепляются друг с другом с помощью экзополисахаридов (длинных цепочек углеводов, создающих вокруг клеток слизистые оболочки), белков и других элементов. Образование этих биопленок делает лечение антибиотиками почти бесполезным: в течение года рецидив возникает у 58% пациенток.

Лечить бактериальный вагиноз нужно, воздействуя на биопленку, учитывая, что большую ее часть (85% объема) составляет тот самый неклеточный полисахаридный матрикс. Для этого можно использовать ферментативный гидролиз, то есть расщепление белков, жиров и углеводов под воздействием определенных ферментов.

«Мы использовали свечи с ферментным препаратом, обладающим противовоспалительным и противофиброзным действием. Он воздействует как раз на полимерный матрикс, который защищает и укрепляет биопленку. Мы комбинировали препарат вместе с антибиотиками, чтобы одновременно бороться с бактериями-возбудителями болезни», — пояснила заместитель главного врача по науке и инновационному развитию Сеченовского центра материнства и детства, профессор, доктор медицинских наук Наталья Трифонова.

Исследование показало, что ферментативный гидролиз вместе с антибиотиками оказался эффективнее стандартных подходов в 1,8 раза. Другой способ лечения бактериального вагиноза — терапия с использованием молочной кислоты. Эффективность лечения молоч­ной кислотой через две недели составила 85,3%, а через три месяца этот показатель возрос до 93,4%, что показало долгосрочность результата.

«Низкая эффективность антибактериальной терапии, побочные эффекты от нее, высокая частота рецидивов побуждают нас искать все новые альтернативные методы лечения бактериального вагиноза. А молочная кислота, продуцируемая лактобактериями, помогает поддерживать кислую среду pH влагалища, создает нормальные условия, в которых могут размножаться и расти лактобациллы, и одновременно мешает развиваться «нежелательным» микроорганизмам», — рассказал профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Владимир Зуев.

Ученые продолжат исследования, которые позволят внедрить новые подходы к лечению бактериального вагиноза в клиническую практику.