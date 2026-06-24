Лишний вес может наследоваться генетически гораздо чаще, чем считалось

Ученые из Бристольского университета, Университета Квинсленда и других научных центров пришли к выводу, что связь между весом родителей и их детей в значительной степени объясняется генетикой, а не влиянием массы тела матери во время беременности. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Известно, что у родителей с высоким индексом массы тела (ИМТ) чаще рождаются дети, которые также имеют склонность к избыточному весу. Однако до сих пор было неясно, какую роль в этом играет наследственность, а какую — особенности внутриутробного развития.

Чтобы разобраться в этом вопросе, исследователи проанализировали данные более чем 86 тысяч детей, родившихся в Норвегии с 1999 по 2009 год. Ученые использовали информацию о семьях, в которых были близнецы, родные и сводные братья и сестры, что позволило более точно оценить вклад генетических факторов.

Анализ показал, что индекс массы тела матери сильнее влияет на вес новорожденного, чем ИМТ отца, что, вероятно, связано с условиями внутриутробного развития. Однако уже после рождения картина менялась: в возрасте от двух до восьми лет связь между ИМТ ребенка и весом матери или отца становилась практически одинаковой.

По расчетам ученых, в целом генетические факторы объясняют около 79% связи между ИМТ матери и ребенка в возрасте восьми лет и около 94% аналогичной связи для отцов.

Исследователи также обнаружили, что более высокий ИМТ родителей связан с особенностями пищевого поведения детей, такими как повышенная чувствительность к еде и склонность к эмоциональному перееданию. Возможно, эти особенности также частично передаются по наследству.

Авторы подчеркивают, что результаты не означают неизбежность развития ожирения у детей родителей с избыточным весом. Генетическая предрасположенность лишь повышает вероятность набора веса, тогда как ее реализация во многом зависит от образа жизни, питания и других факторов окружающей среды.

В то же время ученые отмечают, что поддержание здорового веса до беременности остается важным для здоровья матери и ребенка, хотя само по себе снижение массы тела родителей, вероятно, не сможет существенно уменьшить распространенность детского ожирения.