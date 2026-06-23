Разработан первый в мире тест на усталость

Швейцарские ученые выяснили, что одна бессонная ночь оставляет в слюне специфический химический след, который можно обнаружить с точностью около 96%. Открытие прокладывает путь к созданию «алкотестера для усталости» — устройства, способного определять, что водитель не спал больше суток. Работа опубликована в журнале Journal of Proteome Research (JPR) .

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Команда Цюрихского университета привлекла 20 здоровых молодых мужчин около 24 лет. Каждый прошел три сценария в случайном порядке: полноценный сон (8 часов), четыре ночи по шесть часов (накопленный недосып) и полное лишение сна на 24 часа подряд. Между сценариями было не менее недели нормального отдыха.

У участников собирали образцы слюны в разное время суток. Их анализировали с помощью масс-спектрометрии — метода, который разделяет смесь молекул по массе и заряду и идентифицирует тысячи веществ одновременно. Из более чем шести тысяч обнаруженных компонентов слюны алгоритм машинного обучения выделил 10–12 биомаркеров, однозначно указывающих на полное лишение сна.

«Нам удалось установить, что острое лишение сна влияет примерно на 10% всех биомолекул в слюне. Мы смогли выделить 10 биомаркеров, которые точно указывают на усталость», — рассказал автор исследования Михаэль Шольц.

Важный нюанс: четыре ночи по шесть часов такого следа не оставляли — алгоритм не смог отличить их от нормы. По всей видимости, постепенный недосып организм «переносит» иначе, чем внезапное суточное лишение сна.

У работы нашлось важное практическое применение: в ряде юрисдикций вождение после 24 часов без сна приравнивается к опасному, но доказать его сейчас практически невозможно — в отличие от опьянения. Слюнный тест мог бы стать объективным инструментом контроля.