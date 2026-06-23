Названы продукты, которые особенно вредны для мышц

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что регулярное употребление колбас, фабричных сладостей и энергетических напитков ускоряет накопление жира в мышцах бедра и ухудшает качество мышечной ткани в целом. Результаты исследования опубликованы в журнале Radiology.

О том, что питание влияет на здоровье мышц, известно давно. Однако большинство исследований было сосредоточено на пользе отдельных питательных веществ, прежде всего белка. В то же время возможный вред нездоровой пищи для мышечной ткани изучался значительно меньше.

Чтобы восполнить этот пробел, исследователи проанализировали данные 615 человек с повышенным риском развития остеоартроза коленного сустава. С помощью магнитно-резонансной томографии ученые измерили содержание жира в мышцах бедра, а затем сопоставили эти показатели с рационом участников.

Выяснилось, что люди, которые чаще употребляли ультраобработанные продукты, имели более высокий уровень жировой инфильтрации мышц. Эта связь сохранялась независимо от общей калорийности питания, количества потребляемых жиров, уровня физической активности и социально-экономических факторов.

К ультраобработанным продуктам относятся замороженная пицца, готовые блюда, сладкие сухие завтраки, упакованные снеки, колбасные изделия, кондитерские изделия, газированные и энергетические напитки. Как правило, такая пища содержит большое количество добавок, искусственных ароматизаторов, красителей и других ингредиентов промышленной переработки.

По словам руководителя исследования Зехры Аккаи, в последние десятилетия доля натуральных продуктов в рационе людей постепенно снижается, уступая место промышленно переработанной пище. Одновременно растет распространенность ожирения и остеоартроза.

Ранее был назван овощ, помогающий замедлить возрастную потерю мышц.