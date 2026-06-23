Ученые нашли способ улучшить лекарство от туберкулеза

Ученые Института химии растворов Российской академии наук (ИХР РАН) в 355 раз повысили растворимость этионамида - одного из немногих препаратов, еще не утративших эффективность при борьбе с палочками Коха. Это позволит использовать меньшие дозировки при лечении и снизить риск негативных побочек.

Штаммы микобактерий - возбудителей туберкулеза - становятся все более устойчивыми к лекарствам. От опасного заболевания умирают более миллиона человек в год, а круг препаратов для борьбы с ним сужается. В список важнейших средств по версии Всемирной организации здравоохранения входит этионамид. Но, поскольку он очень плохо растворяется в воде, в организме пациентов усваивается лишь небольшая доля вещества. Из-за этого приходится назначать большие дозировки, нанося вред печени и желудочно-кишечному тракту.

В лаборатории физической химии лекарственных соединений ИХР РАН имени Г. Крестова в Иванове предложили улучшить свойства препарата за счет глубоких эвтектических растворителей на основе органических компонентов. Они нетоксичные, экологически чистые и дешевые в производстве.

В рамках научной работы, которая была поддержана грантом Российского научного фонда, специалисты приготовили несколько смесей на основе хлорида холина (витамин В4), щавелевой и малоновой кислот, спиртов (глицерина и этиленгликоля) и полиэтиленгликоля.

Оказалось, что в смеси на основе хлорида холина, щавелевой кислоты и полиэтиленгликоля препарат растворяется в 355 раз лучше, чем в воде. Среды из других компонентов повысили растворимость лекарства в диапазоне от 13 до 103 раз.

Ученые повысили растворимость лекарства в диапазоне от 13 до 103 раз

- Мы нашли простой способ многократно увеличить растворимость этионамида с помощью безопасных и доступных веществ. Благодаря предложенным растворителям фармацевты смогут разработать более эффективные и легко усваиваемые в организме лекарственные формы этого противотуберкулезного препарата. Кроме того, мы показали, что в зависимости от конкретной задачи свойства глубоких эвтектических растворителей можно точно настраивать, просто меняя их состав. Поэтому предложенный подход можно применять и для других плохо растворимых лекарств. В дальнейшем мы планируем продолжать эксперименты, направленные на разработку лекарственных составов с улучшенной биодоступностью. Результаты исследований откроют новые возможности для создания эффективных и безопасных композиций биоактивных соединений, позволяющие снизить терапевтические дозы и токсичность препаратов, - отметила ведущий научный сотрудник лаборатории физической химии лекарственных соединений Светлана Блохина.

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