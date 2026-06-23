Раскрыта удивительная причина повышенного давления

Регулярное употребление фруктовых соков и сладких напитков в детстве может повышать риск развития гипертонии во взрослом возрасте. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 25 тысяч участников, за которыми наблюдали на протяжении 25 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

Участники исследования регулярно сообщали о своем рационе, включая потребление газировки, спортивных напитков, соков и фруктов. Выяснилось, что у людей, которые выпивали не менее двух порций сладких напитков в день, риск повышенного давления в будущем был на 52 процента выше по сравнению с теми, кто употреблял их реже трех раз в неделю. Каждая ежедневная порция газировки увеличивала риск на 23 процента, а спортивных напитков — на 36 процентов.

Неожиданные результаты были получены и для фруктовых соков. У людей, выпивавших не менее полутора порций сока в день, риск гипертонии оказался на 35 процентов выше. Особенно выраженная связь наблюдалась для апельсинового сока: каждая ежедневная порция ассоциировалась с повышением риска на 20 процентов.

При этом цельные фрукты такого эффекта не показали. Более того, расчеты ученых показали, что замена одной ежедневной порции сладкого напитка фруктами может снизить риск гипертонии на 22 процента, а замена сока фруктами — на 19 процентов. Авторы подчеркивают, что для здоровья сердца и сосудов предпочтение следует отдавать именно цельным фруктам, а сладкие напитки и даже 100-процентные соки употреблять умеренно.

Ранее ученые выяснили, что сочетание жевательной резинки со свеклой и шпинатом снижает давление.