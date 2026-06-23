Найдено природное средство для снижения воспаления кишечника

Популярная микроводоросль хлорелла может помогать снижать воспаление в кишечнике и поддерживать здоровье мозга. К такому выводу пришли ученые из Испании, проанализировав результаты исследований, посвященных влиянию этой пищевой добавки на организм. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Авторы изучили 21 исследование. Большинство из них проводилось на животных, однако в обзор также вошли данные с участием людей. Анализ показал, что употребление хлореллы часто сопровождалось улучшением состава кишечной микробиоты, увеличением разнообразия полезных бактерий и снижением уровня воспалительных процессов.

Особый интерес ученых вызвало влияние водоросли на так называемую ось «кишечник — мозг». Исследования показали, что хлорелла может способствовать выработке короткоцепочечных жирных кислот, укреплять кишечный барьер и уменьшать проникновение воспалительных молекул в организм. В ряде работ это также сопровождалось улучшением памяти, снижением тревожности и признаков депрессии.

Исследователи связывают эти эффекты с богатым составом хлореллы. Она содержит белки, пищевые волокна, каротиноиды, хлорофилл и другие биологически активные вещества, способные влиять на микробиоту и иммунную систему.

Ранее ученые выяснили, что экстракт боярышника помогает в борьбе с неалкогольной жировой болезнью печени.