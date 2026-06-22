Исследователи объяснили природу панических атак

В День психического здоровья пермские учёные рассказали о том, что происходит в мозге человека во время панической атаки. Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов пояснил: ключевую роль в этом процессе играет миндалевидное тело — участок мозга, который непрерывно анализирует сигналы от органов чувств и оценивает их с точки зрения безопасности.

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При обнаружении угрозы организм мгновенно переключается в режим «бей или беги». При этом выделяются не только адреналин и гормоны стресса, но и дофамин — нейромедиатор, который обычно отвечает за удовольствие. В случае паники дофамин выполняет другую функцию: он помогает мозгу быстро запомнить пугающую ситуацию, чтобы в будущем избегать её.

При этом панические атаки могут возникать даже в безопасной обстановке — из-за сбоя в работе механизма оценки угрозы. Миндалевидное тело активирует префронтальную кору, которая отвечает за рациональное мышление, но её сигналы могут восприниматься как угроза, и попытка подавить тревогу через размышления «а что, если сейчас начнётся приступ?» сама провоцирует новый приступ.

Когнитивно-поведенческий психолог Юлия Неверова предупреждает: симптомы панической атаки — учащённое сердцебиение, нехватка воздуха, головокружение и слабость — легко спутать с инфарктом, инсультом или нарушениями сердечного ритма. При первом приступе врачи рекомендуют обязательно пройти обследование.

Масштаб проблемы огромен. По статистике ФМБА России, около 30% населения испытывали один или несколько эпизодов панического состояния. Распространённость панического расстройства в России составляет 2–3% взрослого населения. При этом женщины сталкиваются с этой проблемой в 2–4 раза чаще мужчин.

Спрос на психологическую помощь по поводу тревоги и панических атак в 2026 году вырос на 30%. По данным Института психологии РАН, почти треть россиян демонстрирует высокий уровень тревожно-депрессивной симптоматики, а симптомы депрессии отмечают 42% опрошенных. Эксперты связывают это с сокращением горизонта планирования и ростом неопределённости: ещё пять лет назад люди строили планы на годы вперёд, сейчас многие не уверены в завтрашнем дне.

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